Falso dentista scoperto a Udine sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo ricavato in un appartamento

A Udine, i carabinieri hanno sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo ricavato in un appartamento, dove operava un falso dentista. L’attività, scoperta durante controlli di routine, prevedeva trattamenti senza autorizzazioni e strumenti non conformi alle norme. Nessun professionista qualificato era coinvolto. L’appartamento è stato posto sotto sequestro e l’indagine prosegue per accertare eventuali responsabilità e ulteriori irregolarità.

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