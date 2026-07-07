A Udine, è stato sequestrato un ambulatorio dentistico aperto da un pensionato che si era finto dentista. L’uomo aveva avviato uno studio senza autorizzazione sanitaria e senza essere qualificato come professionista. Le attrezzature dell’ambulatorio sono state poste sotto sequestro mentre l’indagine riguarda l’esercizio abusivo della professione odontoiatrica. L’operazione mira a verificare eventuali rischi per la salute dei pazienti che si erano rivolti a questa struttura non autorizzata.

È scattato il sequestro di un ambulatorio e delle relative attrezzature a Udine: un pensionato è stato indagato per esercizio abusivo della professione odontoiatrica e per aver attivato un ambulatorio privo di autorizzazione sanitaria, mettendo a rischio la salute dei pazienti. Le indagini e l’intervento dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata il risultato di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine. L’indagine ha riguardato un soggetto pensionato, sprovvisto di titoli abilitanti, che è stato ritenuto gravemente indiziato del reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Si finge dentista a Udine e apre uno studio abusivo, pensionato nei guai: scatta il sequestro

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