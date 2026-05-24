L’Iran ha lanciato droni contro i data center di Amazon. L’attacco ha provocato blackout temporanei e rallentamenti nei servizi cloud. Nessuna vittima è stata segnalata. Le autorità iraniane non hanno ancora commentato ufficialmente l’episodio. La notizia arriva in un momento di tensioni tra Iran e Stati Uniti, con accuse di cyberattacchi reciproci. Non ci sono stati rivendicazioni ufficiali, ma le fonti indicano un’azione mirata contro infrastrutture digitali.

Che l’intelligenza artificiale e il cloud fossero entità non solo astratte ma dotate di un aspetto materiale, cementizio, l’avevamo già capito da tempo col tormentone sulle foreste dell’Amazzonia consumate per far produrre da Grok orribili caricature politiche o risposte elaborate alle domande oziose della gente che litiga. E a parecchi sarà arrivato il dibattito sugli statunitensi che si oppongono all’apertura di nuovi data center. Qualche mese fa, però, c’è stata una circostanza ancora più interessante per parlare della componente infrastrutturale di queste tecnologie. Nelle prime ore del primo marzo del 2026, una serie di droni Shahed di fabbricazione iraniana ha colpito due grandi strutture della divisione di cloud computing di Amazon, nota come Amazon Web Services, nella periferia di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Perché l’Iran ha lanciato i suoi droni contro i data center di Amazon

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4:45 PM - Iran Unleashes 100 Drones - 32 Minutes Later Their Command Center is Ashes

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