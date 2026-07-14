Fabrizio Bracconeri ha parlato della condizione del figlio, Emanuele, che ha un autismo. Ha descritto il bambino come un dono di Dio e ha detto che la disabilità ha rafforzato il loro rapporto di coppia. Ha aggiunto che Emanuele necessita di controlli e attenzioni continue, giorno e notte, forniti da lui e da sua moglie. Le sue parole sono state rilasciate a un settimanale.

«Mio figlio richiede un controllo e un’attenzione costanti, ventiquattro ore al giorno. È quello che gli diamo io e mia moglie Monica», ha spiegato al settimanale DiPiù. Una dedizione che, nelle sue parole, non è vissuta come un peso. «Mio figlio è un dono di Dio. Un grandissimo dono di Dio». Quando ripercorre i primi anni di Emanuele, Fabrizio Bracconeri ricorda lo smarrimento di due genitori disorientati in cerca di risposte di fronte ai primi segnali dell’autismo. Mentre l’attore è lontano da casa per lavoro, una telefonata della moglie gli rivela che al Bambin Gesù di Roma «le dissero che la situazione era complicata: sembrava cieco, sembrava sordo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fabrizio Bracconeri racconta l’autismo del figlio: «Emanuele è un grandissimo dono di Dio. La disabilità dei figli può mettere a dura prova le coppie, noi abbiamo capito che il nostro amore si è rafforzato»

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Fabrizio Bracconeri racconta il percorso del figlio Progressi incredibili

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