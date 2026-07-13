Un attore ha condiviso il percorso del figlio di 25 anni affetto da autismo, descrivendolo come un dono di Dio. Ha parlato dei primi anni difficili, della fatica quotidiana e dei progressi raggiunti. Ha anche menzionato il supporto ricevuto in un centro vicino a Erice, sottolineando i miglioramenti e la nuova prospettiva sulla vita. La testimonianza evidenzia un percorso di crescita e di accoglienza.

L’attore parla dell’autismo del figlio e del sostegno trovato in un centro vicino a Erice C’è il dolore dei primi anni, la fatica quotidiana e anche una nuova prospettiva sulla vita nelle parole con cui Fabrizio Bracconeri ha scelto di raccontare il percorso del figlio Emanuele, 25 anni, affe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Fabrizio Bracconeri racconta il percorso del figlio Emanuele affetto da autismo: "Lui è un grandissimo dono di Dio, progressi incredibili"

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