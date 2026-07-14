Fabrizio Bracconeri è noto al pubblico soprattutto per aver interpretato Bruno Sacchi nella serie “I ragazzi della terza C”. Recentemente ha annunciato pubblicamente di affrontare una malattia del figlio. Per anni è stato riconosciuto per il suo ruolo nel cast della serie.

Per anni il pubblico lo ha identificato con il volto simpatico e irriverente di Bruno Sacchi, uno dei personaggi più amati della serie cult “I ragazzi della terza C”. Dietro il successo televisivo di Fabrizio Bracconeri, però, si nasconde una storia personale fatta di sacrifici, paure, speranze e di un amore incondizionato che ha cambiato completamente il modo di guardare alla vita. L’attore ha deciso di aprire ancora una volta il proprio cuore in un’intervista concessa al settimanale “Di Più”, ripresa anche dal “Corriere della Sera”, raccontando il lungo percorso affrontato insieme alla moglie Monica per crescere il figlio Emanuele, oggi 25enne, affetto da autismo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Fabrizio Bracconeri, la malattia del figlio e l’annuncio al pubblico

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