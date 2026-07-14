Oggi, alle 18, viene trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW il Continental Tour Gold di Budapest. La manifestazione di atletica leggera si svolge in questa città e vede la partecipazione di atleti di livello internazionale. La diretta televisiva copre le gare principali del meeting, che si tiene nel pomeriggio. Tra gli interventi previsti ci sono commenti di esperti e analisti sportivi.

Oggi, martedì 14 luglio, alle ore 18 appuntamento con il World Athletics Continental Tour Gold di Budapest in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Torna oggi, martedì 14 luglio, il grande spettacolo dell’atletica leggera su Sky e in streaming su NOW. Alle ore 18 è in programma la tappa di Budapest del World Athletics Continental Tour Gold, trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. L’appuntamento vedrà in gara alcuni grandi protagonisti internazionali e diversi atleti azzurri, con particolare attenzione alle prove di peso e 1500 metri. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Atletica in tv oggi: Continental Tour Gold a Budapest su Sky e NOW con Fabbri, Ponzio e Arese

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