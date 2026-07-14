F1 Kimi Antonelli allergico all’Europa? La tesi storta nel 2025 torna d’attualità dopo l’esito degli ultimi 3 GP!

Alla fine della stagione 2025, fra i sempre attentissimi appassionati britannici di Formula 1, abituati ad analizzare il Circus a tutto tondo anziché con prospettive molto limitate come avviene in altri Paesi, ci fu chi fece notare una dinamica clamorosa legata al rendimento di Kimi Antonelli. Si pose l’accento sull’eclatante differenza nella media punti tra le gare disputate in Europa e quelle nel resto del mondo. L’italiano, nel 2025, raccolse 150 punti. Di essi ben 135 arrivarono in competizioni tenutesi lontano dal Vecchio Continente. In Europa, il teenager bolognese racimolò la miseria di 15 punti in 10 GP. Tutti gli altri si concretizzarono nei 14 appuntamenti tenuti tra Asia, Oceania e Americhe. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, Kimi Antonelli “allergico all’Europa”? La tesi s(t)orta nel 2025 torna d’attualità dopo l’esito degli ultimi 3 GP!

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