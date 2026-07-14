Europei U18 di Atletica | Rieti accoglie oltre mille atleti
Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, lo Stadio Raul Guidobaldi ospiterà i Campionati Europei Under 18 di atletica, con oltre mille atleti provenienti da vari paesi. La competizione vede la partecipazione di giovani promesse dell’atletica leggera, che si sfideranno nelle diverse discipline in programma. La città di Rieti si prepara ad accogliere questa manifestazione internazionale, che coinvolge atleti di età inferiore ai 18 anni.
L’attesa sta per terminare e la città di Rieti è pronta a trasformarsi nella capitale continentale dell’atletica giovanile. A partire da giovedì 16 luglio e fino a domenica 19 luglio, i Campionati Europei Under 18 porteranno sulla pista dello Stadio Raul Guidobaldi le promesse dello sport internazionale. La macchina organizzativa è già a pieno regime: le prime delegazioni internazionali, tra cui i team di Francia, Germania, Irlanda e Croazia, sono sbarcate all’Aeroporto di Fiumicino accolte dallo staff di Aeroporti di Roma, avviando l’afflusso delle rappresentative in terra sabina. I numeri della manifestazione delineano un evento di altissimo profilo sportivo e logistico. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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