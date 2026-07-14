L’attesa sta per terminare e la città di Rieti è pronta a trasformarsi nella capitale continentale dell’atletica giovanile. A partire da giovedì 16 luglio e fino a domenica 19 luglio, i Campionati Europei Under 18 porteranno sulla pista dello Stadio Raul Guidobaldi le promesse dello sport internazionale. La macchina organizzativa è già a pieno regime: le prime delegazioni internazionali, tra cui i team di Francia, Germania, Irlanda e Croazia, sono sbarcate all’Aeroporto di Fiumicino accolte dallo staff di Aeroporti di Roma, avviando l’afflusso delle rappresentative in terra sabina. I numeri della manifestazione delineano un evento di altissimo profilo sportivo e logistico. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Europei U18 di Atletica: Rieti accoglie oltre mille atleti

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