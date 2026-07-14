EuroJackpot pensionato vince quasi un milione di euro | Comprerò casa ai miei figli
Un pensionato di Pistoia ha vinto quasi un milione di euro con l’EuroJackpot, centrando il ’5+1’ nell’estrazione del 5 giugno, con un importo di 923.584,20 euro. La schedina è stata convalidata presso un punto vendita locale. L’uomo ha annunciato che userà il denaro per comprare una casa ai figli. La vincita rappresenta la prima di questa entità nella provincia in questa estrazione.
Pistoia, 14 luglio 2026 – La fortuna bacia Pistoia: è stato centrato il ’5+1’ da quasi un milione di euro (923.584.20 euro) all’Eurojackpot nel concorso numero 46 con estrazione del venerdì 5 giugno. La giocata vincente è stata realizzata alla Tabaccheria Sisal viale Pacinotti, al numero civico 86. La dea bendata ha fatto visita a un pensionato della provincia di Pistoia e la combinazione che gli ha cambiato la vita è stata 21-23-44-47-50 con gli Euronumeri 1 e 7. La notizia della vincita è arrivata al titolare della Tabaccheria la mattina del sabato seguente. La schedina giocata in tabaccheria. “Quel giorno è passato un cliente che gioca spesso dicendomi: ‘hanno fatto il cinque più uno, uno in Finlandia e un altro in Italia’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Jackpot in Schwaben: 44 Millionen Euro warten auf Abholung
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