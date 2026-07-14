Pistoia, 14 luglio 2026 – La fortuna bacia Pistoia: è stato centrato il ’5+1’ da quasi un milione di euro (923.584.20 euro) all’Eurojackpot nel concorso numero 46 con estrazione del venerdì 5 giugno. La giocata vincente è stata realizzata alla Tabaccheria Sisal viale Pacinotti, al numero civico 86. La dea bendata ha fatto visita a un pensionato della provincia di Pistoia e la combinazione che gli ha cambiato la vita è stata 21-23-44-47-50 con gli Euronumeri 1 e 7. La notizia della vincita è arrivata al titolare della Tabaccheria la mattina del sabato seguente. La schedina giocata in tabaccheria. “Quel giorno è passato un cliente che gioca spesso dicendomi: ‘hanno fatto il cinque più uno, uno in Finlandia e un altro in Italia’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - EuroJackpot, pensionato vince quasi un milione di euro: “Comprerò casa ai miei figli”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jackpot in Schwaben: 44 Millionen Euro warten auf Abholung

Notizie e thread social correlati

Vince quasi 100 mila euro al SuperEnalotto e decide di donare tutti i soldi ai cani abbandonati: il gesto del pensionato Luciano QuagliaUn pensionato di un piccolo comune nella provincia di Asti ha vinto quasi 100 mila euro al SuperEnalotto.

Leggi anche: Pistoia, la fortuna fa doppietta: dopo i 51mila euro al SuperEnalotto arriva una vincita da quasi un milione all’Eurojackpot