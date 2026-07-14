estrazioni del lotto superenalotto e 10elotto oggi 14 luglio 2026

Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto si sono svolte questa sera alle ore 20. Sono stati annunciati i numeri vincenti in diretta, con le rispettive combinazioni estratte per ciascun gioco. Nessuna altra informazione sui numeri estratti è stata comunicata al momento.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi martedì 14 luglio 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, martedì 14 luglio 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 112 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, martedì 14 luglio 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 11 luglio 2026

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