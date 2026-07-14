Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 14 luglio 2026
L’estrazione di VinciCasa si è svolta oggi alle 20,30. Per vincere, bisogna indovinare cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti sono stati annunciati dopo l’estrazione di questa sera.
Estrazione VinciCasa oggi 14 luglio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, martedì 14 luglio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, martedì 14 luglio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 13 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 12 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 11 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 10 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 9 LUGLIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 14 luglio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia
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