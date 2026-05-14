Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 14 maggio 2026
L'estrazione di VinciCasa del 14 maggio 2026 si è svolta questa sera alle 20:30. Si tratta di un concorso che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri estratti sono stati resi noti poco dopo la conclusione dell'estrazione. Questa operazione si inserisce nell'ambito delle lotterie nazionali, coinvolgendo i partecipanti che hanno scelto di tentare la fortuna con questa specifica modalità di gioco.
Estrazione VinciCasa oggi 14 maggio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, giovedì 14 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, giovedì 14 maggio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 13 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 12 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 11 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 10 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 9 MAGGIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 14 maggio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
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