Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 14 maggio 2026

L'estrazione di VinciCasa del 14 maggio 2026 si è svolta questa sera alle 20:30. Si tratta di un concorso che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri estratti sono stati resi noti poco dopo la conclusione dell'estrazione. Questa operazione si inserisce nell'ambito delle lotterie nazionali, coinvolgendo i partecipanti che hanno scelto di tentare la fortuna con questa specifica modalità di gioco.

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Estrazione VinciCasa oggi 14 maggio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, giovedì 14 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, giovedì 14 maggio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 13 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 12 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 11 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 10 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 9 MAGGIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 14 maggio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 14 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 14 marzo 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 14 aprile 2026 Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di lunedì 11 maggio; VinciCasa, festa online: centrato il 5 da 500.000€ su Sisal.it; Sisal, a Napoli centrata online una vincita VinciCasa da una casa più 200mila euro; Vince una casa e 200mila euro con cinque numeri fortunati. Vince una casa e 200mila euro indovinando cinque numeri ift.tt/J8RMlvr x.com Estrazioni Lotto Superenalotto 10 e Lotto Numeri da tenere d'occhio del 12 Maggio 2026Il numero 32 collega MillionDay e VinciCasa: è uscito in entrambi i giochi dell’11 maggio. Da notare anche il 30, presente sia nell’Extra MillionDay sia nella cinquina VinciCasa. Tutto lo sport in tem ... datasport.it Sisal, vinta una casa a Napoli con VinciCasa e oltre 102mila euro a Sesto Fiorentino con EurojackpotLe ultime estrazioni confermano il momento fortunato dell’Italia nei giochi Sisal tra VinciCasa ed Eurojackpot ... affaritaliani.it