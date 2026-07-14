Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 14 luglio 2026
Alle 20:30 di oggi, 14 luglio 2026, si è svolta l’estrazione dell’Eurojackpot. Sono stati annunciati i numeri vincenti, ma ancora non sono stati diffusi i risultati ufficiali. L’estrazione si è tenuta come di consueto e i numeri sono stati estratti in diretta. Nessun dettaglio sui numeri estratti è stato comunicato al momento.
Estrazione Eurojackpot di oggi 14 luglio 2026: i numeri vincenti Superenalotto Diretta. Questa sera, martedì 14 luglio 2026, alle ore 20,30 va in scena la 56esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell’EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all’Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni del Eurojackpot in diretta live, in tempo reale. Quali sono i numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi? Di seguito i numeri vincenti estratti oggi,... 🔗 Leggi su Tpi.it
Eurojackpot-Gewinnzahlen von Freitag, 22.05.2026
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