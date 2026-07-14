Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 14 luglio 2026

Notizia in breve

Alle 20:30 di oggi, 14 luglio 2026, si è svolta l’estrazione dell’Eurojackpot. Sono stati annunciati i numeri vincenti, ma ancora non sono stati diffusi i risultati ufficiali. L’estrazione si è tenuta come di consueto e i numeri sono stati estratti in diretta. Nessun dettaglio sui numeri estratti è stato comunicato al momento.