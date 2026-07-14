Ester Uggiosi celebra il compleanno al Just Me di Milano

Ester Uggiosi ha festeggiato il suo compleanno al locale Just Me di Milano. La festa si è svolta con la presenza di amici, colleghi del giornalismo e dello spettacolo, che le hanno rivolto auguri e dimostrato affetto. Tra i partecipanti si sono notati volti noti del mondo della moda e dei media. La celebrazione si è protratta con momenti di convivialità e scambio di auguri.

. La celebre ideatrice della Milano Luxury Fashion Week spegne le candeline circondata da affetto, stima e importanti volti del giornalismo e dello spettacolo. Un compleanno speciale, vissuto all’insegna dell’affetto e delle persone che, negli anni, hanno condiviso un percorso umano e professionale. Ester Uggiosi, amatissima giornalista e fondatrice di U&G Luxury Events Milano, ideatrice della Milano Luxury Fashion Week, ha celebrato il proprio compleanno insieme agli amici in una serata elegante e ricca di emozioni. Nel corso degli anni, Ester Uggiosi si è affermata come una figura conosciuta nel panorama degli eventi fashion e televisivi, grazie ai suoi format dedicati alla moda, allo spettacolo e alla comunicazione, costruendo una solida rete di collaborazioni con il mondo dell’informazione e dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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