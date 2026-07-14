Estate a Formia 2026 da Peppe Barra a Paolo Caiazzo | tutti gli eventi fino a settembre

A Formia, l’estate 2026 propone eventi fino a settembre, tra cui spettacoli teatrali nell’area archeologica di Caposele, serate di cabaret all’Arena Vitruvio, concerti jazz e musica popolare, feste nei borghi, spettacoli di strada e danza. La programmazione include performance di artisti noti e si svolge in diverse location della città.

Formia, 14 luglio 2026 – Dal teatro classico nell’area archeologica di Caposele al cabaret sotto le stelle dell’Arena Vitruvio. Passando per jazz, musica popolare, feste nei borghi, danza e spettacoli di strada. L’estate di Formia entra nel vivo con un calendario che accompagnerà cittadini e turisti fino al 20 settembre. Tra i protagonisti più attesi figurano Peppe Barra, Paolo Caiazzo, Simone Schettino, Nello Iorio, I Ditelo Voi, Peppe Lanzetta, Roberto Colella e Ambrogio Sparagna. Spazio anche a Sebastiano Somma, Giuseppe e Micol Pambieri, Silvia Siravo e Manuela Villa, insieme agli appuntamenti del Festival del Teatro Classico e della ventiduesima edizione del Jazzflirt Festival. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Estate Ardeatina 2026, musica e spettacoli da luglio a settembre: tutti gli eventi in programmaL’Estate Ardeatina 2026 si svolgerà da luglio a settembre, con eventi di musica, spettacoli, cultura, tradizioni popolari e enogastronomia.

Estate a Priverno: tantissimi eventi fino a settembreA Priverno è iniziata la programmazione degli eventi estivi, che si svolgeranno da giugno fino a fine settembre.