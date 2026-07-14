Eroe nel derby? Il sergente Amorim lo scarica

Ruben Amorim ha iniziato la sua esperienza nel Milan con l’immagine di un “sergente col sorriso”. Nel frattempo, il mercato di gennaio ha portato diverse novità, in particolare nel reparto difensivo.

Claudio Raimondi riassume con un "sergente col sorriso" il primo impatto di Ruben Amorim nel mondo Milan. E poi c'è il mercato in entrata: tante novità, soprattutto sul fronte difesa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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