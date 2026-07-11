Tanti lo vogliono Amorim se lo tiene | il peso di Jashari nel Milan che nasce

Ruben Amorim ha deciso di non cedere Ardon Jashari al termine delle competizioni mondiali. Il difensore, desiderato da diversi club, rimarrà nel Milan anche durante l’estate, dopo aver concluso le fatiche con la sua nazionale. La decisione è stata comunicata in via ufficiale, e Jashari continuerà a essere parte del progetto rossonero, nonostante le richieste di altri club.

Tra i rossoneri che Ruben Amorim accoglierà solo in estate inoltrata c'è anche Ardon Jashari a cui spetterà, come agli altri, un periodo di riposo dopo le fatiche mondiali. A 23 anni è già alla sua seconda Coppa del Mondo con la Svizzera e nell'ultima partita, gli ottavi di finale contro la Colombia, era stato schierato dal ct Yakin nell'undici titolare. Esperienze che fortificano, ed è ciò di cui Jashari ha più bisogno dopo la prima deludente stagione al Milan. Può consolarsi sapendo che altre ancora ne seguiranno: nonostante l'interesse di club stranieri e italiani (Atalanta su tutte) Ardon resterà sicuramente... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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