Il 69% degli italiani approva l’installazione di impianti eolici e fotovoltaici nelle vicinanze delle proprie case, mentre la maggioranza si oppone al nucleare. La preferenza si concentra sulle rinnovabili come soluzioni per ridurre le emissioni di gas serra, lasciando meno spazio all’energia atomica. La consultazione online ha coinvolto un ampio campione di cittadini, evidenziando una chiara tendenza verso le fonti energetiche sostenibili.

Tra le azioni di contrasto alla crisi climatica c’è l’investimento sulle energie rinnovabili, da preferire ai combustibili fossili. Secondo il nuovo sondaggio Ipsos “Rigenerare il futuro”, realizzato per la 13ª edizione dell’Ecoforum nazionale sull’economia circolare di Legambiente, il 44% dei cittadini chiede al governo di incentivare la produzione e l’impiego delle fonti pulite. Un altro dato non scontato, e che inverte la rotta rispetto al passato su quelle che sono state le critiche principali all’eolico e ai pannelli fotovoltaici, è che il 69% dei cittadini si dice favorevole ad avere gli impianti nelle vicinanze delle loro abitazioni. Energia pulita vicino casa: non spaventa più. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Eolico e fotovoltaico vicino casa, ok per 69% degli italiani a differenza del nucleare

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