Elena Basile ha affermato che un’Europa sana dovrebbe riavvicinarsi a Russia e Iran, sottolineando l’importanza di ricucire i rapporti con questi paesi. In risposta a un ascoltatore, ha dichiarato di essere filo Ucraina, chiarendo le sue posizioni. Durante un intervento pubblico, ha criticato l’oligarchia italiana, accusandola di dominare i parametri del pensiero e limitare la libertà di movimento intellettuale.

“ L’oligarchia italiana ha occupato i parametri del pensiero. Entro questo pensiero ci si può muovere con una certa cautela, ma non c’è una forza politica, tranne M5s, Avs e forse una sinistra del Pd (se esiste), che stabilisca un nesso tra quello che sta succedendo in Medio Oriente e la guerra occidentale contro la Russia e che quindi prenda una posizione forte contro le guerre, contro il riarmo europeo, contro la distruzione dello Stato sociale “. Così ai microfoni di Battitori liberi, su Radio Cusano, Elena Basile, ex ambasciatrice d’Italia in Svezia e in Belgio, denuncia con forza la polarizzazione del dibattito pubblico italiano, dominato da un pensiero unico che tende a impedire ogni ragionamento critico sulle guerre in corso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Elena Basile: “Un’Europa sana dovrebbe ricucire con Russia e Iran”. Poi replica all’ascoltatore: “Mi ritengo filo Ucraina”

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