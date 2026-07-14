Egitto ‘a sequestrare Giulio Regeni al Cairo furono i terroristi’

Secondo la difesa dei quattro agenti di intelligence accusati dell’omicidio di Regeni, il sequestro del ricercatore avvenne per mano di terroristi, non da parte delle autorità egiziane. I legali sostengono che l’interesse dell’allora presidente egiziano a mantenere buoni rapporti con l’Italia avrebbe escluso un coinvolgimento diretto dei servizi di sicurezza. La tesi è stata presentata durante il processo in corso nel paese.

Giulio Regeni “non è stato sequestrato da appartenenti alla Nation Security perché non vi era alcun interesse da parte di Al Sisi a rovinare i rapporti con l’Italia” E’ la tesi difensiva dei legali – tutti d’ufficio – dei quattro 007 del Cairo accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore friulano nel gennaio del 2016. Davanti ai giudici della prima Corte d’Assise i difensori degli imputati hanno sostanzialmente confutato l’impianto accusatorio della Procura di Roma che nell’udienza del 23 giugno scorso ha sollecitato con il procuratore aggiunto, Sergio Colaiocco, un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo di reclusione per Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Tareq Sabyr. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il 25 gennaio 2016, la scomparsa di Giulio Regeni: dieci anni senza verità e giustizia

Notizie e thread social correlati

“Regeni sequestrato da terroristi”. Le surreali arringhe delle difese degli 007 imputati, tra elogi alla collaborazione del Cairo e depistaggi negatiDurante il processo, le difese degli agenti imputati hanno sostenuto che Regeni fosse stato sequestrato da terroristi, elogiando la collaborazione...

Giulio Regeni, la Procura: "Non era una spia, nessun elemento su pista inglese | L'Egitto ha scelto di proteggere gli aguzzini"La Procura ha affermato che Giulio Regeni non era una spia e che non ci sono elementi a supporto di una pista inglese.

Temi più discussi: 'A sequestrare Giulio Regeni al Cairo furono i terroristi'; Caso Regeni, i legali degli 007 egiziani: Giulio sequestrato da gruppi terroristici; Regeni, difensori 007 egiziani: Giulio venne sequestrato da terroristi; Caso Regeni i legali degli 007 egiziani | Giulio sequestrato da gruppi terroristici.

>ANSA-BOX/ 'A sequestrare Giulio Regeni al Cairo furono i terroristi' reddit

Caso Regeni: sentenza processo fissata per il 28 settembreIl 28 settembre si attende la sentenza sul caso di Giulio Regeni, con richieste di ergastolo per gli imputati egiziani. romadailynews.it

'A sequestrare Giulio Regeni al Cairo furono i terroristi'Giulio Regeni non è stato sequestrato da appartenenti alla Nation Security perché non vi era alcun interesse da parte di Al Sisi a rovinare i rapporti con l'Italia. E' la tesi difensiva dei legali - ... ansa.it