Effetto Sinner Emilia Romagna terra di tennis | sesta in Italia prima sulla Coppa Davis
In Emilia-Romagna, il tennis si conferma seconda regione in Italia per partecipazione e interesse, dopo aver raggiunto la sesta posizione a livello nazionale. La regione si distingue anche per aver ospitato alcuni tra i principali eventi, contribuendo a rafforzare la presenza di questo sport sul territorio. La popolarità del tennis si traduce in numeri concreti, riflettendo un incremento di praticanti e di pubblico durante le competizioni. La crescita si lega anche ai risultati di giocatori come Jannik Sinner, che hanno portato maggiore attenzione alla disciplina.
Bologna, 14 luglio 2026 — Il successo di Jannik Sinner continua a produrre effetti ben oltre i confini del campo. E in Emilia-Romagna, dove negli ultimi anni il tennis ha trovato una delle sue capitali italiane grazie ai grandi eventi ospitati a Bologna, la passione si misura ormai con numeri concreti. Lo conferma l'Indice dell'Effetto Sinner (Ies), lo studio realizzato da Casinos.com che incrocia tre anni di ricerche Google con i dati sulla pratica agonistica: la regione è sesta in Italia con un punteggio di 68,7 su 100, ma conquista un primato assoluto che racconta meglio di ogni altro la trasformazione in atto. Nessuna regione italiana, infatti, cerca online la Coppa Davis quanto l’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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