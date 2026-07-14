Effetto Sinner Emilia Romagna terra di tennis | sesta in Italia prima sulla Coppa Davis

Notizia in breve

In Emilia-Romagna, il tennis si conferma seconda regione in Italia per partecipazione e interesse, dopo aver raggiunto la sesta posizione a livello nazionale. La regione si distingue anche per aver ospitato alcuni tra i principali eventi, contribuendo a rafforzare la presenza di questo sport sul territorio. La popolarità del tennis si traduce in numeri concreti, riflettendo un incremento di praticanti e di pubblico durante le competizioni. La crescita si lega anche ai risultati di giocatori come Jannik Sinner, che hanno portato maggiore attenzione alla disciplina.