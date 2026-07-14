Educazione dei figli Crepet difende l’inquietudine | Il mondo è fatto dai disagiati l’idea di perfezione è terrificante

Crepet critica l'idea di educare figli senza problemi, sottolineando che il mondo è popolato da disagiati. Secondo lo scrittore, puntare alla perfezione nei figli può spegnere la loro vitalità. La sua posizione evidenzia come l'inquietudine e le difficoltà siano parte integrante dello sviluppo, e che eliminarle potrebbe danneggiare la crescita personale. La riflessione invita a considerare che i disagi contribuiscono a formare individui resilienti e autentici.

Il desiderio di crescere giovani impeccabili e privi di problemi rischia di spegnere la loro sacrosanta scintilla vitale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Paolo Crepet e l’educazione dei figli: “Non far mancare nulla è un’idiozia”. Il valore dei no e l’aneddoto sull’1 preso in matematicaUn esperto in educazione ha affermato che non bisogna evitare di far mancare nulla ai figli, definendo questa strategia un’“idiozia”.

Devianza giovanile e baby gang, Paolo Crepet: “Il problema è l’educazione. Non si può pretendere di dire sempre sì ai figli”A Treviso, in piazza Rinaldi, si è svolto un incontro sulla devianza giovanile e le baby gang.

Si parla di: Crepet: Quando sentite ‘amore mio’, scappate!. Per educare i giovani bisogna lasciarli liberi di sperimentare, per poter capire la vita vera; Recalcati: Per crescere ed essere felici bisogna andare contro l’onda. La metafora del maestro pittore che spiega perché educare significa rimettere in movimento.