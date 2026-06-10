Paolo Crepet e l’educazione dei figli | Non far mancare nulla è un’idiozia Il valore dei no e l’aneddoto sull’1 preso in matematica

Un esperto in educazione ha affermato che non bisogna evitare di far mancare nulla ai figli, definendo questa strategia un’“idiozia”. Ha sottolineato l’importanza di insegnare ai ragazzi il valore del “no” e di affrontare le difficoltà, citando un esempio in cui uno studente ha ottenuto un 1 in matematica. Secondo questa opinione, accontentare sempre i giovani e proteggerli da ogni ostacolo può essere controproducente.

Accontentare sempre i ragazzi e proteggerli da ogni minima difficoltà potrebbe non essere la scelta migliore per il loro futuro. A sollevare la questione è lo psichiatra Paolo Crepet, che in un recente video pubblicato sui social ha offerto una prospettiva molto schietta sul ruolo dei genitori. Concentrandosi sull’educazione contemporanea, l’esperto illustra come un percorso di crescita completamente privo di ostacoli finisca per spegnere le reali potenzialità dei più giovani. Secondo lo psichiatra, il vero compito di un adulto è proprio quello di far provare l’esperienza della mancanza. È solo attraverso la necessità, fa notare l’autore, che si attivano l’ingegno e la curiosità. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Paolo Crepet sull'Educazione dei Figli

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