Ecco ’Un Mare di Scienza’ La divulgazione è al centro

Da ilrestodelcarlino.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante l’estate, piazze, lungomari e porticcioli ospitano la nuova edizione di ’Un Mare di Scienza’. La rassegna coinvolge esperti locali e non, con l’obiettivo di trasformare gli spazi pubblici in punti di divulgazione e incontro. La manifestazione si svolge nei sei Comuni della Costa dei Borghi e si concentra sulla diffusione di conoscenza scientifica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una scommessa: trasformare piazze, lungomari e porticcioli, durante la stagione estiva, in luoghi di conoscenza, divulgazione e incontro. Nasce così la nuova edizione di ’Un Mare di Scienza’, la rassegna che coinvolge alcune delle menti più interessanti del nostro territorio – e non solo – insieme ai sei Comuni della Costa dei Borghi. L’iniziativa, promossa dalla Compagnia delle Opere Marche Sud e inserita nella Strategia Territoriale Urbana ’Soft Blue Fermano’, porta al pubblico i temi della rigenerazione urbana e ambientale, della sostenibilità, dell’innovazione – immancabile qui l’ intelligenza artificiale – e della qualità della vita.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ecco 8217un mare di scienza8217 la divulgazione 232 al centro
© Ilrestodelcarlino.it - Ecco ’Un Mare di Scienza’. La divulgazione è al centro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Camila Calderón: Por la defensa y la divulgación de los habitantes del océano

Video Camila Calderón: Por la defensa y la divulgación de los habitantes del océano

Notizie e thread social correlati

Bianucci e la scienza di scrivere per farsi capire: la missione civile della divulgazioneUn esperto ha sottolineato che il compito principale della divulgazione scientifica è rendere comprensibili concetti complessi, non solo trasmettere...

Fiera di San Ciriaco, i cantieri in centro lanciano l’edizione da mare a mare: ecco il nuovo percorsoLa Fiera di San Ciriaco si prepara a partire con un nuovo percorso che coinvolge i cantieri nel centro storico, estendendo l’edizione da mare a mare.

Temi più discussi: Ecco ’Un Mare di Scienza’. La divulgazione è al centro; Guardare il mare riduce lo stress:ecco perché secondo la scienza; Weekend del Mare 2026, raccolte oltre 3 tonnellate di rifiuti; Lo stretto di Hormuz è di nuovo chiuso? Ecco che cosa dice il diritto del mare.

mare di scienza ecco un mare diDove finisce il mare, comincia il tempo. Il sogno sommerso di Andrea Petrone che oggi parla il linguaggio della scienzaNon è stato soltanto un evento. È stato il racconto di un’intuizione che, dopo anni di ricerca, oggi trova nelle analisi scientifiche le sue prime conferme. Alle 12.30 il mare di Capri cambia volto. F ... corriereirpinia.it

mare di scienza ecco un mare diMente blu: la scienza spiega perché il mare è un potente antistress naturaleLa scienza conferma che guardare il mare riduce lo stress. Ecco come il cervello reagisce all'acqua, attivando uno stato di calma e benessere. leitv.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web