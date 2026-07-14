Ecco ’Un Mare di Scienza’ La divulgazione è al centro

Durante l’estate, piazze, lungomari e porticcioli ospitano la nuova edizione di ’Un Mare di Scienza’. La rassegna coinvolge esperti locali e non, con l’obiettivo di trasformare gli spazi pubblici in punti di divulgazione e incontro. La manifestazione si svolge nei sei Comuni della Costa dei Borghi e si concentra sulla diffusione di conoscenza scientifica.

Una scommessa: trasformare piazze, lungomari e porticcioli, durante la stagione estiva, in luoghi di conoscenza, divulgazione e incontro. Nasce così la nuova edizione di ’Un Mare di Scienza’, la rassegna che coinvolge alcune delle menti più interessanti del nostro territorio – e non solo – insieme ai sei Comuni della Costa dei Borghi. L’iniziativa, promossa dalla Compagnia delle Opere Marche Sud e inserita nella Strategia Territoriale Urbana ’Soft Blue Fermano’, porta al pubblico i temi della rigenerazione urbana e ambientale, della sostenibilità, dell’innovazione – immancabile qui l’ intelligenza artificiale – e della qualità della vita.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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