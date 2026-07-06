Massimo Giletti ha dichiarato che non esclude di poter condurre “Chi l’ha visto”, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. In un’intervista ha espresso rispetto per Federica Sciarelli e ha scherzato con Paolo Belli su una sua possibile partecipazione a “Ballando con le stelle”. Nei palinsesti Rai, il suo nome compare tra le possibilità future, senza però annunci definitivi.

Dal possibile futuro a Chi l’ha visto? alla riconferma di Lo Stato delle Cose. Ai palinsesti Rai Massimo Giletti non esclude nulla, rende omaggio a Federica Sciarelli e, con ironia, scherza con Paolo Belli anche su una possibile partecipazione a Ballando con le stelle “Chi l’ha visto? è un obiettivo interessante”.CosìMassimo Giletti, riconfermato alla guida diLo Stato delle Cosesu Rai 3, risponde alla nostra domanda sul futuro dello storico programma di servizio pubblico.“Chi prenderà il posto di Federica Sciarelli?”: è l’interrogativo che da giorni mormora nell’aria. E proprio durante la conferenza stampa dipresentazione dei palinsesti Rai 20262027il tema è tornato al centro dell’attenzione e lo ha fatto ancora più insistentemente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Massimo Giletti sarà il nuovo conduttore di “Chi l’ha visto”?

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Massimo Giletti parla del futuro in Rai: «Chi l'ha visto Non escludo nulla»

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