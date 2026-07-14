Va in onda stasera, martedì 14 luglio, alle 21.10 su Rai 3, il film in prima visione È andato tutto bene (Tout s'est bien passé), diretto dal regista francese François Ozon. La pellicola racconta la complessa e struggente vicenda di un padre che, dopo essere stato colpito da un grave ictus, chiede alla figlia di aiutarlo a porre fine alla propria vita. Ad interpretare la protagonista Emmanuèle è una straordinaria Sophie Marceau, capace di restituire con intensità il turbine di emozioni contrastanti di una figlia di fronte alla richiesta estrema di un genitore. Scopriamo tutto di questa pellicola. La vita di Emmanuèle Bernheim (Sophie Marceau), scrittrice parigina colta e raffinata, cambia radicalmente a seguito di una telefonata: suo padre André (André Dussollier), un uomo ottantenne, egoista e volitivo, è stato colpito da un ictus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È andato tutto bene, stasera su Rai 3 il film con Sophie Marceau

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È andato tutto bene: trama, cast e dove vedere il film di François OzonÈ andato tutto bene va in onda su Rai 3: trama, cast e dove vedere in streaming il film di François Ozon con Sophie Marceau e André Dussollier. dituttounpop.it