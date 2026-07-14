Due incendi sono scoppiati all’alba in due diverse aree della provincia. A Montemaggiore al Metauro, un rogo si è sviluppato vicino a un’abitazione, mentre a Serrungarina un capanno-container è stato interessato dalle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti in entrambi i casi per spegnere le fiamme. In un incendio è stato evacuato un disabile residente nell’abitazione vicina. Non sono stati segnalati feriti.

Pesaro, 14 luglio 2026 – Doppio intervento dei vigili del fuoco. A Montemaggiore al Metauro il rogo è divampato accanto a un’abitazione, mentre un secondo incendio ha colpito un capanno-container a Serrungarina. Capanno a fuoco, evacuata una persona. L’intervento più delicato è scattato intorno alle 5,30 a Montemaggiore al Metauro, dove le fiamme hanno avvolto un capanno agricolo adiacente a un’abitazione. Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Fano con due autobotti, affiancate da personale e mezzi del comando provinciale di Pesaro. A scopo precauzionale è stata evacuata la persona disabile che vive nell’abitazione confinante con la struttura interessata dall’incendio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Due incendi all'alba, capanni agricoli in fiamme: evacuato un disabile

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