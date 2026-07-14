Il sindaco di uno dei due Comuni ha invitato il collega dell’altro a chiarire come siano stati gestiti i progetti di multiproprietà nell’ambito dell’urbanistica locale. La richiesta arriva attraverso un comunicato ufficiale, che sottolinea l’importanza di partire dall’analisi dei documenti ufficiali per comprendere le scelte fatte. A livello locale, si segnala che l’attività urbanistica non si svolge più a tempo pieno, lasciando intendere una modifica nelle modalità di gestione dei progetti e delle pratiche edilizie.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli FONTE comunicato stampa del Comune di Arezzo Ad Arezzo l’urbanistica non si fa più a tempo pieno. Si fa in compartecipazione. Il capogruppo di Avs-Arezzo2020, Francesco Romizi, ha presentato un’interrogazione in Consiglio comunale per chiedere al sindaco Marcello Comanducci di spiegare ragioni, termini e garanzie del doppio incarico affidato ad Angiolino Piomboni, assessore all’urbanistica sia ad Arezzo sia a Montevarchi. Due città, due giunte, due territori e un solo assessore. Praticamente l’urbanistica formato famiglia, con la confezione risparmio. Romizi parte da quanto dichiarato dallo stesso Piomboni, secondo cui la scelta sarebbe stata concordata tra i sindaci dei due Comuni. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Due Comuni, un solo Piomboni: Romizi chiama Comanducci a spiegare il miracolo dell’urbanistica in multiproprietà

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