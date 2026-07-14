Bruno Mars terrà due concerti a Milano allo Stadio San Siro il 14 e 15 luglio 2026. Questi appuntamenti rappresentano le uniche date italiane del suo The Romantic Tour, che promuove il nuovo album The Romantic. L’artista statunitense si esibirà in entrambe le serate per presentare i brani del suo ultimo lavoro discografico. Le date sono state annunciate come parte di un tour mondiale, con i concerti di Milano tra le tappe più attese.

B runo Mars torna in concerto a Milano con due appuntamenti allo Stadio San Siro: martedì 14 e mercoledì 15 luglio 2026 l’artista statunitense sarà protagonista delle uniche date italiane del The Romantic Tour, la tournée che accompagna il nuovo album The Romantic. Dopo quasi dieci anni dall’ultima esibizione nel nostro Paese, il cantante si prepara a riportare sul palco milanese i nuovi brani insieme ai grandi successi della sua carriera. I concerti di San Siro rappresentano una delle tappe più attese del tour mondiale: arrivano dopo gli appuntamenti europei a Parigi, Berlino, Amsterdam e Madrid, e hanno fatto registrare il tutto esaurito.... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Due appuntamenti per una delle tappe più attese del tour mondiale: ecco tutto quel che c'è da sapere

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