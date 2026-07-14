Droga e monopattini rubati nell’alloggio Aler del vicino al Corvetto | 47enne arrestato dalla polizia locale
Un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla polizia locale a Milano, nel quartiere Corvetto. L’uomo, che entrava e usciva frequentemente da un alloggio Aler nello stesso stabile, si trovava vicino a un appartamento formalmente assegnato a un detenuto. Durante le verifiche, sono stati trovati e sequestrati droga e monopattini rubati. La polizia ha confermato che l’arresto è avvenuto nell’ambito di un’operazione legata a reati di furto e spaccio.
Milano, 14 luglio 2026 - Entrava e usciva spesso da un appartamento di uno stabile Aler in zona Corvetto, formalmente assegnato a un uomo attualmente detenuto, situato nella stessa scala in cui risiedeva. Un comportamento che ha destato sospetti e che ha dato il via a un’indagine della polizia locale che ha portato all’arresto di un Italiano, A.N. di 47 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, infatti, avrebbe usato l'alloggio pubblico come base per spacciare. L’indagine. Gli agenti del comando, informati di questo via vai, hanno predisposto un servizio di osservazione che ha permesso di monitorarne gli spostamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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