Droga e monopattini rubati nell’alloggio Aler del vicino al Corvetto | 47enne arrestato dalla polizia locale

Notizia in breve

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla polizia locale a Milano, nel quartiere Corvetto. L’uomo, che entrava e usciva frequentemente da un alloggio Aler nello stesso stabile, si trovava vicino a un appartamento formalmente assegnato a un detenuto. Durante le verifiche, sono stati trovati e sequestrati droga e monopattini rubati. La polizia ha confermato che l’arresto è avvenuto nell’ambito di un’operazione legata a reati di furto e spaccio.