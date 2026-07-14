Dramma a Salerno operaio ucciso in via Mazzini | indagini in corso

Da anteprima24.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un operaio è stato ucciso questa mattina in via Mazzini a Salerno. La vittima, di nome Antonio Cercola, lavorava come giardiniere presso l’azienda Sam. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze dell’omicidio. Nessuna informazione sulle modalità dell’evento o sui sospetti attualmente disponibili. La notizia ha suscitato preoccupazione nella zona, mentre le forze dell’ordine continuano le verifiche.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Si chiama Antonio Cercola la vittima dell’omicidio avvenuto questa mattina in via Mazzini, a Salerno. L’uomo lavorava come operaio per la Sam, dove svolgeva mansioni di giardiniere. Secondo quanto riferito dagli investigatori, il presunto responsabile sarebbe il figlio trentenne della vittima. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e il movente. Al momento le indagini sono in corso e non sono stati diffusi ulteriori dettagli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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