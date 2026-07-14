L’Asl Napoli 1 ha richiesto chiarimenti a Struttura commissariale e Invitalia sul dragaggio a Bagnoli. In una nota dell’otto luglio, l’ente ha chiesto di documentare la conformità delle operazioni al progetto approvato. La richiesta riguarda specificamente due aspetti delle attività in corso, e ciascuna struttura deve fornire le prove relative alle proprie competenze. La richiesta mira a verificare che le operazioni siano eseguite secondo le modalità previste dal progetto.

Tempo di lettura: 2 minuti Dragaggio a Bagnoli, l’Asl Napoli 1 invoca chiarimenti da Struttura commissariale e Invitalia. Una nota trasmessa l’otto luglio chiede, a ciascuno per la rispettiva competenza, di documentare due aspetti delle operazioni in atto. Il primo è una relazione “ che dimostri la conformità delle attività di dragaggio in corso al progetto approvato, con particolare riguardo alle modalità di scavo ed alla relativa strumentazione impiegata (tipologia di bennadraga), nonché ai dispositivi di mitigazione e contenimento della diffusione degli inquinanti e della torbidità (panne antitorbiditàsilt curtain ed ogni ulteriore presidio prescritto)”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Dragaggio Bagnoli, Asl Napoli a Manfredi e Invitalia: “Dimostrate conformità operazioni a progetto”

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