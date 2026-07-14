Il Napoli di Allegri sarà schierato con un modulo a doppio attaccante e Hojlund come punta centrale. La squadra si presenta con questa formazione nelle prossime partite. La scena si svolge in una zona di Corso Vittorio Emanuele, dove si trovano due alberghi molto vicini. Allegri ha trascorso alcune notti in quella zona, rivivendo momenti di calcio legati alle sue precedenti esperienze con altri club.

La sua Napoli, vista da lassù, è in quell’orizzonte affascinante che in ogni sacra vigilia vissuta con la Juventus o con il Milan gli strappava il fiato: Corso Vittorio Emanuele, ci sono due alberghi che quasi si sfiorano, e c’è un vissuto brevissimo e però palpabile che Allegri s’è goduto in quelle notti piene di calcio. Napoli, ch’è stata sua nel ‘98 e per poche e non indimenticabili giornate, gli appare nel suo splendore da un terrazzo che conosce, da stanze in cui preparava le sue partite al Maradona pure quando ancora si chiamava San Paolo, e da profumi che ha sempre respirato: però adesso, ovviamente, è un’altra Storia, e bisognerà gustarsela. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Doppio modulo e Hojlund centrale: ecco come sarà il Napoli di Allegri

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