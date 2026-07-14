Donatori di organi nel Lazio adesioni in crescita La proposta | Consenso in farmacia

Nel Lazio, le segnalazioni di potenziali donatori sono aumentate del 12,1% nel 2025, passando da 273 a 306. La regione sta promuovendo l’idea di ottenere il consenso alla donazione di organi tramite le farmacie. Questa iniziativa mira a incrementare ulteriormente le adesioni alla donazione e rafforzare la cultura della solidarietà tra i cittadini. I dati del Centro regionale trapianti evidenziano una crescita nel numero di segnalazioni rispetto all’anno precedente.

Cresce nel Lazio la cultura della donazione. Secondo i dati del Centro regionale trapianti relativi al 2025, le segnalazioni di possibili donatori sono passate da 273 a 306 con un incremento del 12,1 per cento. Un trend che si consolida nei primi sei mesi di quest’anno, quando la percentuale è salita al 20,9, trainando di conseguenza anche il numero dei donatori utilizzati (più 45 per cento) e dei trapianti effettuati (più 38). I dati sono stati comunicati durante la presentazione della campagna di sensibilizzazione per la donazione di organi e tessuti, «Solo un sì». È infatti ancora troppo alto, e al di sopra della media nazionale, il numero delle opposizioni agli espianti: se nel 2025 era stato il 36,7 per cento a dire no (in Italia era il 27,1) quest’anno si tratta del 29,8 (24,9 nell’intero Paese). 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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