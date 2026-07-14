Docenti Infanzia e Primaria | stipendio come colleghi della secondaria e pensionamento anticipato a 62 anni Depositata in Senato la petizione nazionale

Il 2 luglio è stata depositata in Senato una petizione nazionale promossa dal Movimento Docenti Attivi. La petizione chiede di equiparare lo stipendio degli insegnanti di infanzia e primaria a quello dei colleghi della scuola secondaria e di introdurre un pensionamento anticipato a 62 anni.

Lo scorso 2 luglio la petizione nazionale per il Riconoscimento e la Valorizzazione degli Insegnanti dell’Infanzia e della Primaria, promossa dal Movimento Docenti Attivi, è stata ufficialmente depositata e presentata in Senato. Ma cosa chiede, nello specifico, il corpo docente? Il cuore della proposta si articola in cinque punti fondamentali finalizzati a scardinare disparità storiche e a migliorare la qualità della didattica quotidiana. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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