Martedì mattina, un incendio in un edificio nel centro di Bruxelles vicino a Place De Brouckère ha provocato diverse vittime. Le autorità hanno confermato che alcune persone sono decedute nel corso dell’incendio. I soccorritori sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e spegnere le fiamme. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sul numero esatto di vittime o sulle cause dell’incendio.

Martedì mattina diverse persone sono morte a causa di un incendio in un palazzo vicino a Place De Brouckère, che si trova nel centro di Bruxelles (la capitale del Belgio). L’incendio è iniziato al secondo piano del palazzo (che è in fase di ristrutturazione) e si è propagato nel vano dell’ascensore, dentro cui sono state trovate le persone morte. L’incendio è poi stato spento. Al momento non è noto il loro numero esatto delle persone morte. Inoltre, sei persone sono ancora disperse: secondo il pubblico ministero che si sta occupando del caso potrebbero trovarsi in un altro ascensore, al quale i vigili del fuoco non sono ancora riusciti ad accedere. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Diverse persone sono morte a causa di un incendio in un palazzo nel centro di Bruxelles

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Anversa, incendio in un palazzo: almeno 6 morti, gente in fuga dai balconi

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