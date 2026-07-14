discriminati fin dalla nascita

Durante il 4 luglio, è stata approvata una legge che limita l’accesso ai servizi sanitari per le persone transgender. La misura, che entra in vigore immediatamente, impedisce l’erogazione di trattamenti ormonali e interventi chirurgici ai minorenni. La norma riguarda anche l’uso di nomi e pronomi scelti dai minori. La legge è stata approvata con una maggioranza significativa in parlamento e entrerà in vigore nelle prossime settimane.

Tra il caldo estremo, i nazisti in metropolitana, i fuochi d’artificio e la consueta retorica patriottica di Donald Trump, il 4 luglio è passata quasi inosservata una misura che potrebbe rivelarsi una delle eredità più durature del secondo mandato di Trump. Sono i Trump accounts, conti intestati ai nuovi nati che, almeno nelle intenzioni della Casa Bianca e dei repubblicani, dovrebbero cambiare il rapporto tra gli americani, il risparmio e il welfare fin dalla nascita. In sostanza, ogni bambino nato negli Stati Uniti tra il 1 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2028 ha diritto a un conto d’investimento intestato a suo nome, alimentato da un versamento una tantum del governo di mille dollari (finora hanno aderito 1,4 milioni di bambini). 🔗 Leggi su Internazionale.it

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