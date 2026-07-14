Le ricerche sulla nave coinvolta nel disastro hanno portato a una scoperta riguardante l’ex comandante, che si trova attualmente sotto procedimento legale. Dopo l’incidente, l’indagine ha portato a un processo per omicidio colposo plurimo e disastro colposo. La persona coinvolta è in attesa di giudizio, mentre le autorità continuano a monitorare le procedure legali in corso. Non sono stati comunicati nuovi sviluppi sulla posizione attuale dell’indagato o sui suoi eventuali incarichi.

Il rumore del mare, le luci nella notte e il panico di migliaia di persone intrappolate in una scena diventata, in pochi minuti, un incubo. Ci sono tragedie che non smettono di fare rumore, anche quando gli anni passano. Quella della Costa Concordia è una ferita ancora aperta, tornata improvvisamente al centro dell’attenzione. A riaccendere ricordi, rabbia e domande è il docufilm Netflix “Costa Concordia: incubo in mare”, diretto da James Rogan. La produzione ripercorre le drammatiche ore dell’emergenza davanti all’Isola del Giglio, ma porta di nuovo lo sguardo anche su chi era al comando quella notte e sul suo presente, lontano dai riflettori ma mai davvero dimenticato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Disastro Concordia, l’incredibile scoperta su Schettino: cosa fa oggi

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COSTA CONCORDIA: El CRUCERO que se hundió por un ROMANCE (La historia de Francesco Schettino)

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Documentario Costa Concordia reddit

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