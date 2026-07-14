Un gruppo di persone con disabilità ha partecipato all’evento “Spe un cavallo per tutti”. Alcuni partecipanti, per la prima volta, hanno visto da vicino un cavallo, altri hanno superato la paura di montarlo, mentre altri ancora hanno affrontato il timore di dare da mangiare una carota all’animale. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Anef, che si occupa di assistenza a persone con disabilità. L’evento ha coinvolto i partecipanti in esperienze pratiche con i cavalli.

C’era chi per la prima volta nella vita ha visto da vicino un cavallo, chi aveva paura di montarlo ma poi non ha resistito all’emozione di farlo, chi aveva paura di dargli da mangiare una carota. Ma c’era un filo conduttore che accomunava le sensazioni di tutti, la goia di trascorrere un paio d’ore in allegria assieme alle loro famiglie.Si sono ritrovati all’interno del maneggio “Spe un cavallo per tutti Aps” di Licola i ragazzi di Anef (Acca’ nisciuno è fesso, ets) per una cavalcata al tramonto. Un modo per fare aggregazione e donare quella sicurezza che troppo spesso viene a mancare nel quotidiano. I volontari di ‘Spe un cavallo per tutti’ hanno dato l’opportunità ai ragazzi di poter vivere una esperienza all’aria aperta e di festeggiare l’estate con una braciata. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Disabilità, Anef porta i suoi assistiti a "Spe un cavallo per tutti"

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