Ippoterapia ed Etica Relazionale | Il Cavallo come Soggetto Clinico negli Interventi Assistiti
Negli ultimi anni, la medicina riabilitativa ha riconosciuto sempre più il valore degli Interventi Assistiti con gli Animali, in particolare quelli che utilizzano il cavallo come soggetto clinico. Questi interventi sono stati studiati e applicati in vari contesti terapeutici, dimostrando una crescente attenzione sia dal punto di vista clinico che etico. La relazione tra cavallo e paziente viene considerata centrale, portando a una riflessione sul ruolo etico e sulla natura relazionale di questa pratica.
? di Manila Scaramella 19 Maggio 2026?Nel panorama della medicina riabilitativa contemporanea, gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) — e nello specifico la terapia per mezzo del cavallo — occupano un ruolo di consolidata rilevanza scientifica. Il superamento di una visione puramente empirica o ricreativa ha imposto la necessità di definire l’ippoterapia attraverso due vettori fondamentali: il rigore della competenza clinico-professionale e l’istanza bioetica del rispetto dell’alterità animale.?Scrivere oggi di ippoterapia significa rifiutare un approccio antropocentrico e strumentale, promuovendo una cultura in cui l’efficacia terapeutica sia direttamente proporzionale alla tutela deontologica di tutti gli attori coinvolti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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