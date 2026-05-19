Ippoterapia ed Etica Relazionale | Il Cavallo come Soggetto Clinico negli Interventi Assistiti

Negli ultimi anni, la medicina riabilitativa ha riconosciuto sempre più il valore degli Interventi Assistiti con gli Animali, in particolare quelli che utilizzano il cavallo come soggetto clinico. Questi interventi sono stati studiati e applicati in vari contesti terapeutici, dimostrando una crescente attenzione sia dal punto di vista clinico che etico. La relazione tra cavallo e paziente viene considerata centrale, portando a una riflessione sul ruolo etico e sulla natura relazionale di questa pratica.

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