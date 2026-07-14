Digerire bene anche in estate | ecco come fare

L’INTERVISTA. Il cambio di stagione porta quasi sempre anche un cambio nel regime alimentare, con conseguenze dirette sulla digestione. Ne parliamo con Nicola Gaffuri. Ne parliamo con Nicola Gaffuri, responsabile dell’Unità di Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia di Humanitas a Bergamo. «Proprio in questi pazienti bisogna fare attenzione: alcuni frutti tipicamente estivi, soprattutto quelli con la buccia, aumentano l’acidità gastrica e risultano più difficili da digerire, aggravando reflusso e gastrite. Attenzione anche al fruttosio nei diabetici, da dosare senza eliminarlo, privilegiando semmai le fibre delle verdure. Ma anche qui serve equilibrio: in chi soffre di colon irritabile, troppe fibre stimolano la peristalsi e possono aumentare gonfiore e dolore addominale». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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I rischi per la salute in estate: avventure sessuali, prestazioni intime e strategie di protezione

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