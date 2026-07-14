Un atleta ha dichiarato di aver perso 4 kg a causa di un pneumotorace. In precedenza, aveva programmato di partecipare a una gara sui 400 metri. L’atleta è noto per aver vinto medaglie d’oro europee nei 200 metri nelle categorie Under 18 e Under 20. È nato a Porto Torres e si distingue nel settore della velocità.

Diego Nappi è sicuramente uno dei talenti della velocità azzurra. Il ragazzo nato a Porto Torres ha ottenuto risultati importantissimi nelle categorie giovanili, conquistando l’oro europei nei 200 metri sia nella categoria Under 18 sia in quella Under 20. Il velocista sardo è stato ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, il programma condotto da Ferdinando Savarese sul canale YouTube di OA Sport. L’azzurro ha spiegato il motivo della sua assenza alle gare indoor: “Ho deciso di non gareggiare nella stagione indoor perché stavo recuperando da uno stiramento al bicipite femorale riscontrato a metà dicembre. Ho preferito a saltare le gare indoor e dedicarmi solo a quelle all’aperto”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Diego Nappi: “Un pneumotorace mi ha fatto perdere 4 kg. Era in programma anche un 400”

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