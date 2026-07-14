A San Gimignano sono stati impiegati dieci nuovi vigili per la pattuglia pedonale della Polizia Locale, composta da ex vigili urbani e municipali. L’obiettivo è aumentare la sicurezza, tutelare i cittadini e gestire il flusso turistico nel centro storico. La presenza dei nuovi agenti si concentra principalmente sulle aree pedonali, con controlli mirati a garantire la tutela di residenti e visitatori. La misura si inserisce in un piano di rafforzamento della vigilanza urbana.

A San Gimignano arriva la pattuglia "pedonale" della Polizia Locale, ex vigili urbani e municipale, per migliorare vivibilità, sicurezza e tutela ai cittadini e dal turismo del mondo che si affaccia ogni giorno nella città delle torri. Tradizionale e oculato impegno di servizio sulle strade e le piazze in mezzo alla gente delle divise blu accolte con favore dalla comunità e dai forestieri di ogni lingua per chiedere informazioni e indicazioni. Con la memoria che riavvolge il nastro nei primi anni Cinquanta quando le "Guardie del Comune" si contavano sul palmo di mano dal mitico comandante il celebre Bini, con le guardie Barbato, Ameglio e Vezio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dieci nuovi vigili per controllare il centro storico

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