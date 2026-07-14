Di Lorenzo rinnovo Napoli | futuro da dirigente sul tavolo

Il Napoli sta lavorando per rinnovare il contratto di Antonio Vergara, uno dei giovani più promettenti del settore giovanile. Il club ha deciso di rafforzare il legame con il giocatore, consolidando il suo ruolo nel progetto azzurro. La trattativa si concentra sulla firma di un nuovo accordo che garantisca continuità e stabilità per il futuro. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma le intenzioni sono chiare.

Il Napoli lavora per blindare i suoi punti di riferimento. La posizione di Antonio Vergara è ormai definita, con il club pronto a consolidare il rapporto con uno dei giovani più importanti del progetto azzurro. Il prossimo dossier riguarda invece Giovanni Di Lorenzo. Il capitano resta centrale nei piani della società e nei prossimi giorni verrà affrontato il tema del possibile rinnovo del contratto fino al 2029. Secondo Repubblica, il Napoli non ragiona soltanto sul presente del difensore. L’idea del club è quella di costruire un percorso che possa proseguire anche dopo la fine della carriera da calciatore. Sul tavolo ci sarebbe infatti la possibilità di immaginare per Di Lorenzo un futuro ruolo dirigenziale all’interno della società. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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