DI AZ IONE CONTINUA
Un articolo pubblicato su Arezzo News, quotidiano di critica civica, cultura e politica, riporta che l’azione continua. Non sono stati forniti dettagli specifici su contenuti o soggetti coinvolti. La notizia si concentra sulla presenza di un documento o di un intervento che si protrae nel tempo. Non vengono indicati ulteriori sviluppi o reazioni, né elementi di contestualizzazione. La notizia si limita a segnalare l’esistenza di questa azione in corso senza approfondimenti aggiuntivi.
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Primul cat promis. Treaba continua in stupina.
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Tanti auguri a tutta la @GDF per il 252esimo anniversario! Una continuità d’azione e una continua crescita di competenze in 252 anni della storia d’Italia. x.com
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