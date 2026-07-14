Deschamps | Non lo dico per mettere pressione ma è favorita la Spagna E Koné

Durante la conferenza stampa, il commissario tecnico della nazionale francese ha affermato che la Spagna è favorita nella semifinale in programma, senza voler mettere pressione. Ha anche menzionato il giocatore Koné, senza dettagli ulteriori. Questa sarà la sua 186ª partita sulla panchina della squadra in una fase di eliminazione diretta. La discussione si è svolta con tono sereno e senza enfasi.

Didier Deschamps ha affrontato con simpatia e assoluta tranquillità la quartultima conferenza stampa come ct della Francia. La semifinale con la Spagna sarà la sua panchina numero 186 con i Bleus. E la terza semifinale consecutiva a un Mondiale, cosa che non ha precedenti. “Ha detto che la Spagna è favorita per la vittoria finale”, gli fanno notare: “Confermo, confermo, sì sì” dice il francese: “No, non voglio mettere pressione a Luis (De la Fuente, ndr) ma ricordargli che in Spagna c’è un sacco di gente che si aspetta che la sua nazionale vada in finale.”. Didier sorride. “A parte la partita con Capo Verde la Spagna ha confermato di essere la favorita alla vittoria finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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