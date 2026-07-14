Dembélé, che aveva subito numerosi infortuni negli ultimi anni, ha partecipato al Mondiale come protagonista. La sua presenza in campo è stata significativa, nonostante i problemi fisici passati. La squadra francese ha mostrato una buona forma generale, con Mbappé che ha segnato otto gol e si è distinto come capocannoniere del torneo. I riflettori sono principalmente puntati su di lui, lasciando in secondo piano altri giocatori.

Nella Francia stellare che fin qui ha incantato il mondo, va da sé che i riflettori siano puntati quasi tutti su Mbappé, capocannoniere del Mondiale con otto gol alla pari con Messi. Quasi, appunto, perché il secondo miglior marcatore di questa Francia è nientemeno che il Pallone d'Oro 2025, Ousmane Dembélé. Cinque i gol per lui fin qui, in un Mondiale da assoluto protagonista nell'undici da sogno di Deschamps. Sembrano lontani, lontanissimi tempi di Barcellona, in cui il suo talento era sì evidente ma macchiato da infortuni e da una disciplina non proprio impeccabile. Da quando è al Psg, però, per Dembélé è cambiato tutto: attenzione maggiore a riposo, forma fisica e nutrizione, tutti aspetti che lo hanno reso finalmente un giocatore decisivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dembélé, dai troppi infortuni al Mondiale da protagonista: i segreti del suo fisico

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