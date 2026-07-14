Il governatore ha annunciato i 13 nuovi capi dipartimento della regione, con sei conferme rispetto alla precedente squadra. Tra i nuovi nomi figura l’ex rettore dell’università Poliba. La nomina è stata formalizzata dalla giunta regionale dopo sei mesi dall’insediamento del governatore. La nuova squadra comprende anche alcuni volti noti e nuove strutture, con l’obiettivo di rafforzare l’azione amministrativa regionale.

Conferme, volti nuovi e qualche nuova struttura per dare impulso alla macchina regionale. Il governatore Antonio Decaro dopo sei mesi esatti dal suo insediamento ha ufficializzato con la giunta regionale i 13 nuovi capi dipartimento, uomini e donne al comando degli ingranaggi più delicati e complessi della macchina amministrativa. Tra le nomine spunta quella dell'ex rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino (carica ricoperta dal 2019 al 2025), che sarà al vertice del dipartimento Politiche del Lavoro e Formazione, dedicato alle politiche attive del lavoro, alla formazione professionale e ai servizi per l'impiego.... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Decaro vara la nuova squadra dei 13 capi dipartimento. Sei però sono conferme. Arriva l'ex rettore Poliba Cupertino

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