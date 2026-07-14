Durante la decima tappa del Tour de France 2026, con sette salite sul Massiccio Centrale, Davide Piganzoli ha sostenuto Jonas Vingegaard. Nonostante Pogacar fosse considerato molto forte, Piganzoli ha dichiarato che il team voleva provarci e che il Tour non è ancora finito. La tappa si è svolta nel giorno di Festa Nazionale in Francia.

Davide Piganzoli ha lavorato in favore di Jonas Vingegaard nella decima tappa del Tour de France 2026, che proponeva ben sette GPM sul Massiccio Centrale nel giorno di Festa Nazionale in terra transalpina. Il gregario del Team Visma Lease a Bike si è portato in testa al gruppetto dei migliori sulla penultima ascesa di giornata per cercare un’azione con il capitano danese, ma poi Tadej Pogacar ha attaccato e non c’è stato più modo di controbattere. Il fenomeno sloveno si è imposto sul traguardo di Le Lioran con un vantaggio di 32 secondi nei confronti del belga Remco Evenepoel, mentre Vingegaard ha chiuso in settima piazza a 44” dalla maglia gialla e ha perso ulteriore terreno in classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Piganzoli: “Volevamo provarci. Pogacar è molto forte, ma il Tour non è finito”

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